Азербайджан замеряет радиацию на границе с Ираном из-за ударов Израиля по ядерным объектам
На границе Ирана и Азербайджана не выявлено радиационное загрязнение
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Радиационный фон на участке границы Азербайджана с Ираном остаётся в пределах нормы после мощных ударов Израиля по ядерной инфраструктуре республики. Об этом проинформировали в совместном заявлении МЧС и Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
«Мобильные группы специалистов госагентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности и Радиационно-химической лаборатории войск Гражданской обороны министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана измерили радиационный фон вдоль южных границ страны… В ходе обследований не было обнаружено какого-либо загрязнения радиационного фона в окружающей среде», — сказано в совместном сообщении ведомств.
Также представители агентства и спецвойск отметили, что обследования территории на рубежах проходят на регулярной основе.
Напомним, что в ночь с 12 на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к операции «Восходящий лев», осуществив авиаудары по иранским военным объектам и ядерным мощностям. Целенаправленному поражению подвергся ядерный объект в Натанзе. В результате атаки были уничтожены наземные цеха предприятия, специализировавшегося на обогащении урана до 60%, а также его электросети.