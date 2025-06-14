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Регион
14 июня, 07:16

Азербайджан замеряет радиацию на границе с Ираном из-за ударов Израиля по ядерным объектам

На границе Ирана и Азербайджана не выявлено радиационное загрязнение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Egoreichenkov Evgenii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Egoreichenkov Evgenii

Радиационный фон на участке границы Азербайджана с Ираном остаётся в пределах нормы после мощных ударов Израиля по ядерной инфраструктуре республики. Об этом проинформировали в совместном заявлении МЧС и Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

«Мобильные группы специалистов госагентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности и Радиационно-химической лаборатории войск Гражданской обороны министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана измерили радиационный фон вдоль южных границ страны… В ходе обследований не было обнаружено какого-либо загрязнения радиационного фона в окружающей среде», — сказано в совместном сообщении ведомств.

Также представители агентства и спецвойск отметили, что обследования территории на рубежах проходят на регулярной основе.

Гросси сообщил об уничтожении части завода по обогащению урана в Натанзе
Гросси сообщил об уничтожении части завода по обогащению урана в Натанзе

Напомним, что в ночь с 12 на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к операции «Восходящий лев», осуществив авиаудары по иранским военным объектам и ядерным мощностям. Целенаправленному поражению подвергся ядерный объект в Натанзе. В результате атаки были уничтожены наземные цеха предприятия, специализировавшегося на обогащении урана до 60%, а также его электросети.

Ольга Сливченко
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