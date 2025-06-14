Азербайджан замеряет радиацию на границе с Ираном из-за ударов Израиля по ядерным объектам

Радиационный фон на участке границы Азербайджана с Ираном остаётся в пределах нормы после мощных ударов Израиля по ядерной инфраструктуре республики. Об этом проинформировали в совместном заявлении МЧС и Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

«Мобильные группы специалистов госагентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности и Радиационно-химической лаборатории войск Гражданской обороны министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана измерили радиационный фон вдоль южных границ страны… В ходе обследований не было обнаружено какого-либо загрязнения радиационного фона в окружающей среде», — сказано в совместном сообщении ведомств.