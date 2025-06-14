Политолог объяснил, как Израиль использовал опыт СВО при атаке на Иран
Политолог Пинчук: Израиль использовал опыт СВО при атаке на Иран
Флаги Ирана и Израиля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU
Израиль использовал опыт СВО при атаке на Иран, уверен первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук. По его словам, еврейское государство намеренно ограничилось точечными ударами, отказавшись от сухопутной операции, потому что не может рассчитывать на поддержку мирных граждан Ирана, в отличие от России на Украине.
«Для нас Украина — братское государство. Для Израиля Иран — враждебное государство. Это даже не арабы, которые живут в Палестине, это персы. Люди, не имеющие никакого прямого отношения к кровным составляющим, не имеющие никаких пересечений в религии», — отметил доктор политических наук.
Тем не менее Израиль добивается результатов и без сухопутной операции. Его интересует не захват территорий, а срыв ядерной программы Ирана и удержание врага в уязвимом положении, подчеркнул эксперт.
Напомним, в ночь на 13 июня началась военная операция Израиля против Ирана, в которой участвовало порядка 200 самолётов, поразивших около 100 целей. Теперь в Иране над мечетью Джамкара развевается красный флаг возмездия — религиозное и политическое заявление адресовано всему миру. По предварительной информации, в результате израильских атак погибли не менее 78 мирных жителей, более 300 получили ранения. Среди жертв командующий ВКС КСИР, генерал-майор Амир-Али Хаджизаде, а также свыше 20 высокопоставленных иранских военных. В ночь на 14 июня Иран нанёс ответные удары по 150 военным объектам в Израиле.