Политолог объяснил, как Израиль использовал опыт СВО при атаке на Иран

Израиль использовал опыт СВО при атаке на Иран, уверен первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук. По его словам, еврейское государство намеренно ограничилось точечными ударами, отказавшись от сухопутной операции, потому что не может рассчитывать на поддержку мирных граждан Ирана, в отличие от России на Украине.

«Для нас Украина — братское государство. Для Израиля Иран — враждебное государство. Это даже не арабы, которые живут в Палестине, это персы. Люди, не имеющие никакого прямого отношения к кровным составляющим, не имеющие никаких пересечений в религии», — отметил доктор политических наук.