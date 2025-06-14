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14 июня, 07:42

Израиль пытался провернуть диверсию по сценарию ВСУ, пикапы с дронами перехвачены в Иране

NourNews: В Иране задержаны пикапы с израильскими дронами-камикадзе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / The world of words

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / The world of words

Иранские правоохранители задержали небольшие грузовики и пикапы, в которых был обнаружен занимательный груз, а именно — израильские беспилотники-камикадзе. Об этом сообщает NourNews.

По данным информагентства, разведывательная служба Израиля «Моссад» применяла такие дроны для целенаправленных ударов по военным объектам на иранской территории.

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Ранее сообщалось, что Тегеран прорабатывает сценарии потенциального ответа, включающего удары по военным объектам США на Ближнем Востоке. Источник подчеркивает свою осведомленность о стратегических замыслах. Иранская сторона планирует запустить порядка двух тысяч ракет по территории Израиля в ходе возможного удара.

Ольга Сливченко
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