Израиль пытался провернуть диверсию по сценарию ВСУ, пикапы с дронами перехвачены в Иране
NourNews: В Иране задержаны пикапы с израильскими дронами-камикадзе
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Иранские правоохранители задержали небольшие грузовики и пикапы, в которых был обнаружен занимательный груз, а именно — израильские беспилотники-камикадзе. Об этом сообщает NourNews.
По данным информагентства, разведывательная служба Израиля «Моссад» применяла такие дроны для целенаправленных ударов по военным объектам на иранской территории.
Ранее сообщалось, что Тегеран прорабатывает сценарии потенциального ответа, включающего удары по военным объектам США на Ближнем Востоке. Источник подчеркивает свою осведомленность о стратегических замыслах. Иранская сторона планирует запустить порядка двух тысяч ракет по территории Израиля в ходе возможного удара.