Израиль пытался провернуть диверсию по сценарию ВСУ, пикапы с дронами перехвачены в Иране

Иранские правоохранители задержали небольшие грузовики и пикапы, в которых был обнаружен занимательный груз, а именно — израильские беспилотники-камикадзе. Об этом сообщает NourNews.

По данным информагентства, разведывательная служба Израиля «Моссад» применяла такие дроны для целенаправленных ударов по военным объектам на иранской территории.