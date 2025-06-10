Росфинмониторинг включил в реестр экстремистов владельца фур с БПЛА Тимофеева

37-летнего Артёма Тимофеева, который подозревается в причастности к атакам на российские военные объекты с использованием беспилотников, и его жену Екатерину включили в перечень террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга. Ранее Тимофеева объявили в розыск по линии МВД.