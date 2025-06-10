Росфинмониторинг включил в реестр экстремистов владельца фур с БПЛА Тимофеева
Артём Тимофеев в 2014 году. Обложка © VK / Артём Тимофеев
37-летнего Артёма Тимофеева, который подозревается в причастности к атакам на российские военные объекты с использованием беспилотников, и его жену Екатерину включили в перечень террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга. Ранее Тимофеева объявили в розыск по линии МВД.
Life.ru напоминает, что 1 июня ВСУ осуществили массированный удар по российским военным авиабазам в пяти регионах, в том числе в Иркутской и Мурманской областях, где беспилотные летательные аппараты были замаскированы в грузовом отсеке фургона под ложным потолком. В ходе расследования правоохранители оперативно вышли на след 37-летнего Артёма Тимофеева. Ему принадлежали те самые транспортные средства, задействованные для запуска дронов. Выяснилось, что ранее фигурант дела был диджеем, а также активно выражал поддержку украинским исполнителям и движению Евромайдана. Согласно последней информации, Тимофеев может находиться в Казахстане.