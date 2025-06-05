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Регион
5 июня, 11:51

Подозреваемый в запуске дронов с фур Тимофеев объявлен в розыск

МВД: Подозреваемый в атаках на военные аэродромы Тимофеев объявлен в розыск

Артём Тимофеев. Обложка © VK / Артём Тимофеев

Артём Тимофеев. Обложка © VK / Артём Тимофеев

МВД объявило в розыск 37-летнего Артёма Тимофеева, который подозревается в причастности к атакам на российские военные объекты с использованием беспилотников. По какой статье ищут предполагаемого преступника, неизвестно.

«Разыскивается по статье УК РФ», — указано в базе МВД.

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Напомним, 1 июня Вооружённые силы Украины осуществили массированный удар по российским военным авиабазам в пяти субъектах страны. При этом беспилотные летательные аппараты, обнаруженные в Иркутской и Мурманской областях, были замаскированы в грузовом отсеке фургона под ложным потолком. В ходе расследования правоохранители вышли на след 37-летнего Артёма Тимофеева. Ему принадлежали транспортные средства, задействованные для запуска дронов. Выяснилось, что ранее фигурант дела был диджеем, а также активно выражал поддержку украинским исполнителям и движению Евромайдана. Согласно последней информации, Тимофеев, предположительно, находится в Казахстане. Его жена, в свою очередь, сообщила в соцсетях о своём отъезде из Челябинска в Астану.

Оксана Попова
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