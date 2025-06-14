В Тегеране высказались о судьбе переговоров с США после убийства всей иранской делегации

Переговоры между Ираном и Соединёнными Штатами, посвящённые урегулированию разногласий по ядерной программе, которые были изначально запланированы на 15 июня, пока не были отменены. Об этом проинформировал официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Пока неясно, какое решение мы примем в воскресенье по этому поводу», — цитирует речь представителя МИД агентство NourNews.