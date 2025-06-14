В Тегеране высказались о судьбе переговоров с США после убийства всей иранской делегации
МИД Ирана: Следующий раунд переговоров с США по ядерной программе не отменён
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Переговоры между Ираном и Соединёнными Штатами, посвящённые урегулированию разногласий по ядерной программе, которые были изначально запланированы на 15 июня, пока не были отменены. Об этом проинформировал официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.
«Пока неясно, какое решение мы примем в воскресенье по этому поводу», — цитирует речь представителя МИД агентство NourNews.
Ранее дипломат заявил, что диалог Тегерана и Вашингтона утратил смысл после атаки Израиля по территории Ирана. А в США сообщили, что все участники переговоров по ядерной сделке были ликвидированы в результате ударов.
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль совершил массированную военную атаку на территорию Ирана. По опубликованным данным, в ходе операции около двухсот самолётов нанесли удары по приблизительно ста целям. Эти события послужили поводом для Ирана начать критиковать МАГАТЭ, заявив, что агентство утратило свой авторитет как заслуживающая доверие международная структура. На ядерном объекте в Натанзе произошла утечка в результате атак, экологических последствий не прогнозируется.