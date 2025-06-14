«Они не умерли от гриппа»: Трамп с иронией заявил о гибели иранцев, с которыми вёл переговоры

Представители Ирана, участвовавшие в переговорах с Соединёнными Штатами по ядерной сделке, были ликвидированы в результате ударов Израиля. Об этом сообщила главный политический корреспондент CNN Дана Баш со ссылкой на президента США Дональда Трампа.

Журналистка пообщалась с американским лидером по телефону. По её словам, хозяин Белого дома заявил, что лица, с которыми он взаимодействовал, погибли. Республиканец охарактеризовал их как сторонников жёсткой линии. Трамп оценил результаты израильской операции как крайне успешные и выразил поддержку предпринятым мерам Иерусалима.

«И он сказал очень саркастически: они не умерли от гриппа, они не умерли от коронавируса», — ответил президент на вопрос, были ли переговорщики убиты ЦАХАЛ.