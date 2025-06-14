«Они не умерли от гриппа»: Трамп с иронией заявил о гибели иранцев, с которыми вёл переговоры
CNN: Израиль устранил всех иранских участников переговоров с США
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matt Smith Photographer
Представители Ирана, участвовавшие в переговорах с Соединёнными Штатами по ядерной сделке, были ликвидированы в результате ударов Израиля. Об этом сообщила главный политический корреспондент CNN Дана Баш со ссылкой на президента США Дональда Трампа.
Журналистка пообщалась с американским лидером по телефону. По её словам, хозяин Белого дома заявил, что лица, с которыми он взаимодействовал, погибли. Республиканец охарактеризовал их как сторонников жёсткой линии. Трамп оценил результаты израильской операции как крайне успешные и выразил поддержку предпринятым мерам Иерусалима.
«И он сказал очень саркастически: они не умерли от гриппа, они не умерли от коронавируса», — ответил президент на вопрос, были ли переговорщики убиты ЦАХАЛ.
Напомним, ещё 10 июня Трамп заявил, что его не устраивают предложения Ирана по ядерной сделке. По его словам, иранская сторона потребовала слишком многого. 13 июня глава Белого дома прокомментировал удары ЦАХАЛ по Тегерану. Он сообщил, что Иран не сумел воспользоваться шансом.