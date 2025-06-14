«Помогали Израилю»: Журналист Карлсон заявил о причастности Трампа к удару по Ирану
Журналист Карлсон: Трамп знал о планах удара Израиля по Ирану и не возражал
Такер Карлсон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Dyskin
Журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп был заранее осведомлён о готовящейся израильской атаке на Иран и не препятствовал её проведению. По мнению Карлсона, такая позиция делает Вашингтон не сторонним наблюдателем, а участником конфликта.
«США не просто знали, что атака произойдёт, — они помогали Израилю её осуществить. Годы военной помощи, поставок оружия, координация действий — всё это делает нашу страну частью происходящего», — отметил корреспондент в утренней рассылке.
Карлсон напомнил, что хозяин Белого дома сам признал: ему было известно о действиях Израиля, и он не был удивлён ударом. Тем не менее американский лидер выразил надежду, что инцидент подтолкнёт Тегеран к возобновлению диалога по ядерной программе.
«Стоит немного отстраниться и спросить: как всё это помогает Соединённым Штатам? В голову не приходит ни одного разумного ответа», — подчёркивает журналист.
Ранее республиканец заявил, что Тегеран не смог воспользоваться предоставленным ему шансом на заключение сделки. По его словам, последствия отказа от соглашения для Ирана будут «гораздо хуже любых его ожиданий». Позднее представители Исламской Республики, по словам Трампа, решили выйти на связь с американским лидером, чтобы заключить сделку.