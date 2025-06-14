«Помогали Израилю»: Журналист Карлсон заявил о причастности Трампа к удару по Ирану

Журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп был заранее осведомлён о готовящейся израильской атаке на Иран и не препятствовал её проведению. По мнению Карлсона, такая позиция делает Вашингтон не сторонним наблюдателем, а участником конфликта.

«США не просто знали, что атака произойдёт, — они помогали Израилю её осуществить. Годы военной помощи, поставок оружия, координация действий — всё это делает нашу страну частью происходящего», — отметил корреспондент в утренней рассылке.

Карлсон напомнил, что хозяин Белого дома сам признал: ему было известно о действиях Израиля, и он не был удивлён ударом. Тем не менее американский лидер выразил надежду, что инцидент подтолкнёт Тегеран к возобновлению диалога по ядерной программе.