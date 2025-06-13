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13 июня, 20:51

ООН призвала Иран и США к продолжению диалога по ядерной программе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gabriele Maltinti

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gabriele Maltinti

На фоне стремительно нарастающей напряжённости между Ираном и Израилем Организация Объединённых Наций призвала стороны к дипломатическому урегулированию. Заместитель генерального секретаря ООН Розмари Ди Карло заявила о необходимости немедленного продолжения переговоров между Тегераном и Вашингтоном по ядерной программе Исламской Республики.

При этом Иран не намерен прислушиваться к призывам воздерживаться от ответных действий в отношении Израиля. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи после израильских ударов по исламской республике. Данное заявление прозвучало в ходе телефонного разговора Аракчи с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми.

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Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о начале операции под названием «Правдивое обещание 3». Удары стали ответом на действия Израиля, которые, по мнению Тегерана, стали прямой угрозой национальной безопасности. Накануне Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с заявлением, в котором пообещал, что страна отреагирует на действия Израиля силой. Международное сообщество, обеспокоенное возможной эскалацией конфликта до масштабов открытой войны, пытается вернуть стороны за стол переговоров.

Андрей Васильев
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