ООН призвала Иран и США к продолжению диалога по ядерной программе

На фоне стремительно нарастающей напряжённости между Ираном и Израилем Организация Объединённых Наций призвала стороны к дипломатическому урегулированию. Заместитель генерального секретаря ООН Розмари Ди Карло заявила о необходимости немедленного продолжения переговоров между Тегераном и Вашингтоном по ядерной программе Исламской Республики.

При этом Иран не намерен прислушиваться к призывам воздерживаться от ответных действий в отношении Израиля. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи после израильских ударов по исламской республике. Данное заявление прозвучало в ходе телефонного разговора Аракчи с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми.