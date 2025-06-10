Трамп сообщил, что США не устраивают предложения Ирана по ядерной сделке

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что текущие предложения Ирана по ядерной сделке не соответствуют ожиданиям Вашингтона. Хозяин Белого дома сделал заявление перед очередным раундом переговоров, который запланирован на 12 июня.

Президент США отметил, что иранская сторона требует условий, которые, по его мнению, являются неприемлемыми. Он подчеркнул, что Иран должен отказаться от программы обогащения урана, однако власти Тегерана продолжают настаивать на сохранении возможности обогащения.

«Пока они не дошли до нужной точки. Мне не нравится это говорить, потому что альтернатива является катастрофической», – добавил республиканец.