Трамп сообщил, что США не устраивают предложения Ирана по ядерной сделке
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что текущие предложения Ирана по ядерной сделке не соответствуют ожиданиям Вашингтона. Хозяин Белого дома сделал заявление перед очередным раундом переговоров, который запланирован на 12 июня.
Президент США отметил, что иранская сторона требует условий, которые, по его мнению, являются неприемлемыми. Он подчеркнул, что Иран должен отказаться от программы обогащения урана, однако власти Тегерана продолжают настаивать на сохранении возможности обогащения.
«Пока они не дошли до нужной точки. Мне не нравится это говорить, потому что альтернатива является катастрофической», – добавил республиканец.
Трамп также подчеркнул, что в текущем виде иранские предложения не могут быть приняты и требуют внесения значительных изменений для достижения соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Переговоры между двумя странами остаются напряжёнными, и будущее ядерной сделки продолжает вызывать серьёзные опасения.
Ранее Иран пригрозил сократить сотрудничество с МАГАТЭ в случае принятия антииранской резолюции. В Тегеране также заявили, что могут нанести ответные удары по ядерным объектам Израиля. Иран утверждает, что способен отразить любую агрессию, нанеся соизмеримый удар по скрытым израильским ядерным инфраструктурам.