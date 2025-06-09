Иран пригрозил ответным ударом по ядерным объектам Израиля

Высший совет национальной безопасности Ирана заявил о готовности ответить на возможное нападение Израиля ударами по его «скрытой ядерной инфраструктуре». Об этом сообщает агентство «Мехр», ссылаясь на заявление совета.

«Сегодня информация, полученная в ходе разведывательно-оперативных мероприятий, позволяет нашим бойцам противостоять потенциальному нападению на ядерные объекты республики», — говорится в сообщении.

Тегеран утверждает, что способен отразить любую агрессию, нанеся соизмеримый удар по скрытым израильским ядерным инфраструктурам. Командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами добавил, что новая информация повысит точность иранских ракет.