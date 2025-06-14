«Америка заигралась»: В Госдуме назвали «законные цели» для Ирана после атаки Израиля
Депутат Журавлёв считает объекты США «законными целями» для Ирана
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex
После нападения Израиля на Иран США однозначно выбрали сторону конфликта. Более того, по некоторым сведениями, Вашингтон оказывал поддержку еврейскому государства в процессе подготовки атаки на исламскую республику. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.
В такой ситуации точно не выйдет строить из себя невинную овечку, и все американские объекты в регионе, естественно, являются сейчас для Ирана законными целями», — подчеркнул парламентарий.
Он также напомнил в интервью «Газете.ru», что Тегеран уже обещал ударить по военным базам стран, оказавших поддержку Израилю. При этом депутат ГД РФ задался вопросом, что вообще делают американские базы в «тысячах километров» от США.
«Америка заигралась, поверив в собственное величие, и это будет теперь им выходить боком во всех частях света. Мироустройство, в котором Запад творит всё, что угодно, давно уже многих не устраивает, и сопротивление этому повсюду идти будет всё более активно», — уверен Журавлёв.
Напомним, в ночь на 13 июня началась военная операция Израиля против Ирана, в которой участвовало порядка 200 самолётов, поразивших около 100 целей. Теперь в Иране над мечетью Джамкара развевается красный флаг возмездия — религиозное и политическое заявление адресовано всему миру. По предварительной информации, в результате израильских атак погибли не менее 78 мирных жителей, более 300 получили ранения. Среди жертв командующий ВКС КСИР, генерал-майор Амир-Али Хаджизаде, а также свыше 20 высокопоставленных иранских военных. В ночь на 14 июня Иран нанёс ответные удары по 150 военным объектам в Израиле.