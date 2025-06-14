ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 15:22

«Америка заигралась»: В Госдуме назвали «законные цели» для Ирана после атаки Израиля

Депутат Журавлёв считает объекты США «законными целями» для Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

После нападения Израиля на Иран США однозначно выбрали сторону конфликта. Более того, по некоторым сведениями, Вашингтон оказывал поддержку еврейскому государства в процессе подготовки атаки на исламскую республику. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

В такой ситуации точно не выйдет строить из себя невинную овечку, и все американские объекты в регионе, естественно, являются сейчас для Ирана законными целями», — подчеркнул парламентарий.

На Западе призвали отказаться от диалога с США после ударов Израиля
На Западе призвали отказаться от диалога с США после ударов Израиля

Он также напомнил в интервью «Газете.ru», что Тегеран уже обещал ударить по военным базам стран, оказавших поддержку Израилю. При этом депутат ГД РФ задался вопросом, что вообще делают американские базы в «тысячах километров» от США.

«Америка заигралась, поверив в собственное величие, и это будет теперь им выходить боком во всех частях света. Мироустройство, в котором Запад творит всё, что угодно, давно уже многих не устраивает, и сопротивление этому повсюду идти будет всё более активно», — уверен Журавлёв.

«Политические риски»: Американист объяснил, как Израиль подставил Трампа
«Политические риски»: Американист объяснил, как Израиль подставил Трампа

Напомним, в ночь на 13 июня началась военная операция Израиля против Ирана, в которой участвовало порядка 200 самолётов, поразивших около 100 целей. Теперь в Иране над мечетью Джамкара развевается красный флаг возмездия — религиозное и политическое заявление адресовано всему миру. По предварительной информации, в результате израильских атак погибли не менее 78 мирных жителей, более 300 получили ранения. Среди жертв командующий ВКС КСИР, генерал-майор Амир-Али Хаджизаде, а также свыше 20 высокопоставленных иранских военных. В ночь на 14 июня Иран нанёс ответные удары по 150 военным объектам в Израиле.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Госдума
  • Алексей Журавлев
  • Иран
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar