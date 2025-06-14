«Америка заигралась»: В Госдуме назвали «законные цели» для Ирана после атаки Израиля

После нападения Израиля на Иран США однозначно выбрали сторону конфликта. Более того, по некоторым сведениями, Вашингтон оказывал поддержку еврейскому государства в процессе подготовки атаки на исламскую республику. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

В такой ситуации точно не выйдет строить из себя невинную овечку, и все американские объекты в регионе, естественно, являются сейчас для Ирана законными целями», — подчеркнул парламентарий.

Он также напомнил в интервью «Газете.ru», что Тегеран уже обещал ударить по военным базам стран, оказавших поддержку Израилю. При этом депутат ГД РФ задался вопросом, что вообще делают американские базы в «тысячах километров» от США.