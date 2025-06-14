На Западе призвали отказаться от диалога с США после ударов Израиля

Военный аналитик Соединённых Штатов и бывший морпех Брайан Берлетик заявил в социальной сети X, что после ударов Израиля по Ирану международному сообществу следует прекратить любые переговоры с США. По его мнению, переговоры с Вашингтоном не имеют смысла, поскольку они служат лишь прикрытием для агрессивных действий.

«Как и предупреждали, переговоры Трампа с Ираном были прикрытием для крупного американо-израильского удара. <…> Мир должен прекратить переговоры с США и ясно дать понять, что любое нападение со стороны очевидных американских марионеток будет интерпретировано как нападение самих США», — написал он.

Берлетик также считает, что США могут использовать ситуацию для сдерживания других стран, в первую очередь Китая и России.