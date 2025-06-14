«Политические риски»: Американист объяснил, как Израиль подставил Трампа
Политолог Дудаков: Атака Израиля может сорвать ядерную сделку между Ираном и США
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Атака Израиля на Иран может сорвать ядерную сделку, заключения которой активно добивается президент США Дональд Трамп, полагает политолог Малек Дудаков. Он напомним, что американский лидер долгое время выступал против прямого столкновения двух враждующих стран, пытаясь решить конфликт посредством дипломатии.
«В частности, на протяжении первых нескольких месяцев своего президентства Трамп не давал Израилю зеленый свет на нанесение каких-либо ракетных ударов по территории Ирана в связи с тем, что у него активизировался переговорный трек с Ираном по поводу возможности заключения новой ядерной сделки», — отметил американист.
Кроме того, он обратил внимание, что Трампу до сих пор не удалось решить конфликт на Украине, при этом он получил новый — между Израилем и Ираном. Теперь демократы смогут критиковать лидера республиканцев ровно за то же, за что он сам постоянно критикует Джо Байдена.
«Демократы будут примерно ту же самую карту использовать против Трампа, что он обещал стать миротворцем, всех помирить — Россию, Украину, Израиль, Иран, — но ему не удаётся. Поэтому есть очевидные политические риски для администрации Трампа», — объяснил собеседник 360.ru.
Напомним, в ночь на 13 июня началась военная операция Израиля против Ирана, в которой участвовало порядка 200 самолётов, поразивших около 100 целей. Теперь в Иране над мечетью Джамкара развевается красный флаг возмездия — религиозное и политическое заявление адресовано всему миру. По предварительной информации, в результате израильских атак погибли не менее 78 мирных жителей, более 300 получили ранения. Среди жертв командующий ВКС КСИР, генерал-майор Амир-Али Хаджизаде, а также свыше 20 высокопоставленных иранских военных. В ночь на 14 июня Иран нанёс ответные удары по 150 военным объектам в Израиле.
При этом Трамп заявил о готовности защищать Израиль и вести переговоры с Ираном. Президент США уже пригрозил Ирану серьёзными последствиями при отказе от ядерной сделки. Политик также подчеркнул, что вооружил Израиль «самым смертоносным» оружием в мире. Он назвал удар Израиля по Ирану превосходным.