«Политические риски»: Американист объяснил, как Израиль подставил Трампа

Атака Израиля на Иран может сорвать ядерную сделку, заключения которой активно добивается президент США Дональд Трамп, полагает политолог Малек Дудаков. Он напомним, что американский лидер долгое время выступал против прямого столкновения двух враждующих стран, пытаясь решить конфликт посредством дипломатии.

«В частности, на протяжении первых нескольких месяцев своего президентства Трамп не давал Израилю зеленый свет на нанесение каких-либо ракетных ударов по территории Ирана в связи с тем, что у него активизировался переговорный трек с Ираном по поводу возможности заключения новой ядерной сделки», — отметил американист.

Кроме того, он обратил внимание, что Трампу до сих пор не удалось решить конфликт на Украине, при этом он получил новый — между Израилем и Ираном. Теперь демократы смогут критиковать лидера республиканцев ровно за то же, за что он сам постоянно критикует Джо Байдена.