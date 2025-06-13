«Тегеран не получит доступ к ядерному оружию»: Трамп одобрил действия Израиля по Ирану

Президент США Дональд считает, что израильский удар по территории Ирана позитивно скажется на мировых рынках. По его мнению, это предотвратит создание ядерного оружия в Тегеране, что снизит угрозу для всего мира.

«Для рынка это будет замечательно — и должно оказать на него самое положительное влияние. У Ирана не будет ядерного оружия, которое представляло бы большую угрозу человечеству», — заявил Трамп газете The Wall Street Journal.