«Тегеран не получит доступ к ядерному оружию»: Трамп одобрил действия Израиля по Ирану
Трамп: У Ирана никогда не будет ядерного оружия после ударов Израиля
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд считает, что израильский удар по территории Ирана позитивно скажется на мировых рынках. По его мнению, это предотвратит создание ядерного оружия в Тегеране, что снизит угрозу для всего мира.
«Для рынка это будет замечательно — и должно оказать на него самое положительное влияние. У Ирана не будет ядерного оружия, которое представляло бы большую угрозу человечеству», — заявил Трамп газете The Wall Street Journal.
Американский лидер также заявил, что знал о планах Израиля и предлагал Ирану заключить сделку, иначе «станет слишком поздно». Трамп подчеркнул, что у Израиля есть доступ к смертоносной военной технике, произведённой в США, и что «они знают, как её использовать».
В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию под названием «Восходящий лев», направленную против ядерных объектов Ирана. По данным израильской армии, в операции было задействовано около 200 самолётов ВВС, которые нанесли удары примерно по сотне целей. В ответ Иран поднял красный флаг мести над мечетью Джамкаран, что стало символическим религиозно-политическим актом. Израильский МИД заявил о продолжении операции. По сообщениям, в результате израильских атак погибли не менее 78 мирных жителей, более 300 получили ранения. Среди погибших числится командующий Военно-космическими силами КСИР, генерал-майор Амир-Али Хаджизаде, а также свыше 20 высокопоставленных иранских командиров.