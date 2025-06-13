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13 июня, 14:42

«Тегеран не получит доступ к ядерному оружию»: Трамп одобрил действия Израиля по Ирану

Трамп: У Ирана никогда не будет ядерного оружия после ударов Израиля

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд считает, что израильский удар по территории Ирана позитивно скажется на мировых рынках. По его мнению, это предотвратит создание ядерного оружия в Тегеране, что снизит угрозу для всего мира.

«Для рынка это будет замечательно — и должно оказать на него самое положительное влияние. У Ирана не будет ядерного оружия, которое представляло бы большую угрозу человечеству»,заявил Трамп газете The Wall Street Journal.

Американский лидер также заявил, что знал о планах Израиля и предлагал Ирану заключить сделку, иначе «станет слишком поздно». Трамп подчеркнул, что у Израиля есть доступ к смертоносной военной технике, произведённой в США, и что «они знают, как её использовать».

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«Это ещё не всё»: Трамп назвал удар Израиля по Ирану превосходным

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию под названием «Восходящий лев», направленную против ядерных объектов Ирана. По данным израильской армии, в операции было задействовано около 200 самолётов ВВС, которые нанесли удары примерно по сотне целей. В ответ Иран поднял красный флаг мести над мечетью Джамкаран, что стало символическим религиозно-политическим актом. Израильский МИД заявил о продолжении операции. По сообщениям, в результате израильских атак погибли не менее 78 мирных жителей, более 300 получили ранения. Среди погибших числится командующий Военно-космическими силами КСИР, генерал-майор Амир-Али Хаджизаде, а также свыше 20 высокопоставленных иранских командиров.

Алиса Хуссаин
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