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15 июня, 14:40

Подрывы авто и ракеты: Израиль за три дня убил 14 учёных-ядерщиков в Иране

Reuter: Не менее 14 учёных-ядерщиков погибли в результате израильских атак

Взрывы в Тегеране. Обложка © X / Ivanka Trump

Взрывы в Тегеране. Обложка © X / Ivanka Trump

С пятницы в Иране погибли не менее 14 ученых-ядерщиков в результате атак Израиля, в том числе при подрыве заминированных автомобилей. Об этом сообщает агентство Reuter со ссылкой на два источника в странах Персидского залива.

«По меньшей мере 14 иранских учёных-ядерщиков погибли в результате израильских атак с пятницы, в том числе в результате подрыва бомб, заложенных в автомобили», — передает агентство.

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13 июня Израиль начал массированную бомбардировку Ирана «в целях предотвращения ядерной угрозы». В первые часы погибли как минимум 78 человек, более 320 числятся пострадавшими. Иран назвал атаку объявлением войны и начат ответные удары. Израильские военные сегодня впервые с начала эскалации обстреляли Иран в дневное время. Погибли 8 членов высшего командного состава КСИР (Корпус стражей исламской революции Ирана).

Мария Любицкая
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