Подрывы авто и ракеты: Израиль за три дня убил 14 учёных-ядерщиков в Иране
Reuter: Не менее 14 учёных-ядерщиков погибли в результате израильских атак
Взрывы в Тегеране. Обложка © X / Ivanka Trump
С пятницы в Иране погибли не менее 14 ученых-ядерщиков в результате атак Израиля, в том числе при подрыве заминированных автомобилей. Об этом сообщает агентство Reuter со ссылкой на два источника в странах Персидского залива.
«По меньшей мере 14 иранских учёных-ядерщиков погибли в результате израильских атак с пятницы, в том числе в результате подрыва бомб, заложенных в автомобили», — передает агентство.
13 июня Израиль начал массированную бомбардировку Ирана «в целях предотвращения ядерной угрозы». В первые часы погибли как минимум 78 человек, более 320 числятся пострадавшими. Иран назвал атаку объявлением войны и начат ответные удары. Израильские военные сегодня впервые с начала эскалации обстреляли Иран в дневное время. Погибли 8 членов высшего командного состава КСИР (Корпус стражей исламской революции Ирана).