Иран опубликовал имена 8 погибших членов высшего командного состава КСИР
КСИР подтвердил гибель восьми командиров ВКС Ирана в результате атак ЦАХАЛ
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Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) подтвердил гибель ещё восьми командиров иранских ВКС из-за израильских атак. Об этом сообщила пресс-служба КСИР.
«Жестокой, но доблестной смертью погибли выдающиеся представители высшего командования КСИР (вместе с… бригадным генералом Амиром-Али Хаджизаде): Махмуд Багери, Давуд Шейхиан, Мохаммад-Багер Тахерпур, Мансур Сафарпур, Масуд Таййеб, Хосроу Хасани, Джавад Джоурсара и Мохаммад Агаджафари», — приводит сообщение Sepahnews.
КСИР (Революционная гвардия и Пасдаран) — элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году из военизированных отрядов исламских революционных комитетов, сторонников лидера иранских шиитов великого аятоллы Хомейни.
Напомним, главнокомандующий ВКС КСИР Али Хаджизаде был убит первой волной израильских 13 июня. СМИ также сообщали, что замглавы генштаба Ирана генерал-майор Мехди Раббани погиб дома вместе с женой и детьми, но его имени в опубликованном списке нет. А сегодня иранское информационное агентство заявило о гибели заместителя командующего аэрокосмическими силами КСИР Хосроу Хасани — он находился в командном пункте вместе с Хаджизаде в момент удара.