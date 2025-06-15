Иран опубликовал имена 8 погибших членов высшего командного состава КСИР

Напомним, главнокомандующий ВКС КСИР Али Хаджизаде был убит первой волной израильских 13 июня. СМИ также сообщали, что замглавы генштаба Ирана генерал-майор Мехди Раббани погиб дома вместе с женой и детьми, но его имени в опубликованном списке нет. А сегодня иранское информационное агентство заявило о гибели заместителя командующего аэрокосмическими силами КСИР Хосроу Хасани — он находился в командном пункте вместе с Хаджизаде в момент удара.