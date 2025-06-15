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15 июня, 10:16

Иран опубликовал имена 8 погибших членов высшего командного состава КСИР

КСИР подтвердил гибель восьми командиров ВКС Ирана в результате атак ЦАХАЛ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SemikArt

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SemikArt

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) подтвердил гибель ещё восьми командиров иранских ВКС из-за израильских атак. Об этом сообщила пресс-служба КСИР.

«Жестокой, но доблестной смертью погибли выдающиеся представители высшего командования КСИР (вместе с… бригадным генералом Амиром-Али Хаджизаде): Махмуд Багери, Давуд Шейхиан, Мохаммад-Багер Тахерпур, Мансур Сафарпур, Масуд Таййеб, Хосроу Хасани, Джавад Джоурсара и Мохаммад Агаджафари», — приводит сообщение Sepahnews.

КСИР (Революционная гвардия и Пасдаран) — элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году из военизированных отрядов исламских революционных комитетов, сторонников лидера иранских шиитов великого аятоллы Хомейни.

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Напомним, главнокомандующий ВКС КСИР Али Хаджизаде был убит первой волной израильских 13 июня. СМИ также сообщали, что замглавы генштаба Ирана генерал-майор Мехди Раббани погиб дома вместе с женой и детьми, но его имени в опубликованном списке нет. А сегодня иранское информационное агентство заявило о гибели заместителя командующего аэрокосмическими силами КСИР Хосроу Хасани — он находился в командном пункте вместе с Хаджизаде в момент удара.

Юрий Лысенко
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