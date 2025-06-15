Заместитель главы разведки ВКС КСИР Хосроу Хасани погиб при израильской атаке
NourNews: Замглавы разведки ВКС КСИР Ирана погиб 13 июня во время ударов ЦАХАЛ
Хосроу Хасани. Обложка © Х / Iran International English
В результате масштабной операции израильских ВВС 13 июня погиб заместитель командующего аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосроу Хасани. Об этом сообщает агентство NourNews.
Как отмечает источник, Хасани находился рядом с главкомом аэрокосмических сил КСИР Али Хаджизаде, который также погиб в ходе атаки.
Инцидент произошёл в рамках операции ЦАХАЛ «Восходящий лев», начавшейся в ночь на 13 июня. Израильские удары были нанесены по военным объектам и инфраструктуре, связанной с ядерной программой Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал действия Израиля «преступлением», пообещав, что «сионистский режим» ожидает «горькая и страшная судьба». В ответ КСИР объявил о начале операции «Правдивое обещание 3».