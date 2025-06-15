Заместитель главы разведки ВКС КСИР Хосроу Хасани погиб при израильской атаке

В результате масштабной операции израильских ВВС 13 июня погиб заместитель командующего аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосроу Хасани. Об этом сообщает агентство NourNews.

Как отмечает источник, Хасани находился рядом с главкомом аэрокосмических сил КСИР Али Хаджизаде, который также погиб в ходе атаки.