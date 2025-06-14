Израильские ВВС атаковали подземный комплекс с ракетами в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела авиаудары по подземному объекту на западе Ирана, где хранились различные типы ракет. Об этом сообщает пресс-служба израильских вооружённых сил.

В официальном заявлении отмечается, что атака была направлена на склад и пусковые установки ракет класса «земля-земля» и крылатых ракет. Уточняется, что удары были нанесены истребителями ВВС Израиля.

«Армия обороны Израиля атаковала подземный объект по хранению и запуску ракет земля — земля и крылатых ракет на западе Ирана», — говорится в заявлении.