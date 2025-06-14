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14 июня, 18:56

Израильские ВВС атаковали подземный комплекс с ракетами в Иране

Израильские ВВС атаковали подземный ракетный комплекс в Иране. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /andrey_l

Израильские ВВС атаковали подземный ракетный комплекс в Иране. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /andrey_l

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела авиаудары по подземному объекту на западе Ирана, где хранились различные типы ракет. Об этом сообщает пресс-служба израильских вооружённых сил.

В официальном заявлении отмечается, что атака была направлена на склад и пусковые установки ракет класса «земля-земля» и крылатых ракет. Уточняется, что удары были нанесены истребителями ВВС Израиля.

«Армия обороны Израиля атаковала подземный объект по хранению и запуску ракет земля — земля и крылатых ракет на западе Ирана», — говорится в заявлении.

По информации военных, данный подземный объект включал в себя туннели для хранения ракет и множество пусковых шахт

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«Катастрофические последствия»: В Китае предупредили Израиль об исходе ударов по Ирану

Ранее сообщалось, что Тель-Авив нанёс удар по позициям иранских вооружённых сил, с которых осуществлялся запуск ракет. В результате атаки два человека погибли, пятеро были ранены. Той же ночью израильская ракета попала в жилой дом в городе Шахид Чамран, унеся жизни 60 человек, включая 20 детей. Также израильские удары затронули военную базу на западе Ирана. Последние новости об обострении конфликта между Израилем и Ираном читайте на Life.ru.

Анастасия Никонорова
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