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14 июня, 11:22

На военной базе на западе Ирана раздался взрыв

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

На западе Ирана, в провинции Керманшах, зафиксирован инцидент на территории военного гарнизона. О происшествии сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По данным журналистов, на объекте прогремел взрыв. Агентство также опубликовало кадры, на которых видны поднимающиеся в небо клубы чёрного дыма. Примечательно, что, по заявлению самого СМИ, эти видеоматериалы были сняты до момента инцидента на базе Имама Хусейна.

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Ранее появилась информация об ударе армии Израиля по площадкам, откуда иранские Вооружённые силы запускали свои ракеты. В результате атаки два человека погибли, ещё пять — пострадали. При этом еврейское государство намерено усиливать обстрелы.

Владимир Озеров
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