На военной базе на западе Ирана раздался взрыв

На западе Ирана, в провинции Керманшах, зафиксирован инцидент на территории военного гарнизона. О происшествии сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По данным журналистов, на объекте прогремел взрыв. Агентство также опубликовало кадры, на которых видны поднимающиеся в небо клубы чёрного дыма. Примечательно, что, по заявлению самого СМИ, эти видеоматериалы были сняты до момента инцидента на базе Имама Хусейна.