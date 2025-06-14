На военной базе на западе Ирана раздался взрыв
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На западе Ирана, в провинции Керманшах, зафиксирован инцидент на территории военного гарнизона. О происшествии сообщило иранское информационное агентство Mehr.
По данным журналистов, на объекте прогремел взрыв. Агентство также опубликовало кадры, на которых видны поднимающиеся в небо клубы чёрного дыма. Примечательно, что, по заявлению самого СМИ, эти видеоматериалы были сняты до момента инцидента на базе Имама Хусейна.
Ранее появилась информация об ударе армии Израиля по площадкам, откуда иранские Вооружённые силы запускали свои ракеты. В результате атаки два человека погибли, ещё пять — пострадали. При этом еврейское государство намерено усиливать обстрелы.