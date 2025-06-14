Израиль ударил по пусковым площадкам для ракет на западе Ирана

Израильские силы нанесли удар по западной части Ирана, целясь в ракетные объекты. По сообщениям иранских медиа, в результате этой операции погибли по меньшей мере два человека, ещё пятеро получили ранения.

«Два человека погибли, пять пострадали в результате атаки сионистского режима на Асадабад», — рассказывает агентство ISNA.

Иранское агентство ISNA уточнило, что атака «сионистского режима» произошла в городе Асадабад. Местная газета Hamshahri добавила, что объектами удара стали пусковые площадки иранских баллистических ракет, расположенные в этой западной провинции Хамадан.