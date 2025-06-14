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14 июня, 09:46

Израиль ударил по пусковым площадкам для ракет на западе Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Израильские силы нанесли удар по западной части Ирана, целясь в ракетные объекты. По сообщениям иранских медиа, в результате этой операции погибли по меньшей мере два человека, ещё пятеро получили ранения.

«Два человека погибли, пять пострадали в результате атаки сионистского режима на Асадабад», — рассказывает агентство ISNA.

Иранское агентство ISNA уточнило, что атака «сионистского режима» произошла в городе Асадабад. Местная газета Hamshahri добавила, что объектами удара стали пусковые площадки иранских баллистических ракет, расположенные в этой западной провинции Хамадан.

Политолог объяснил, как Израиль использовал опыт СВО при атаке на Иран
Политолог объяснил, как Израиль использовал опыт СВО при атаке на Иран

Ранее глава Генштаба израильской армии (ЦАХАЛ) Эяль Замир и командующий ВВС Томер Бар заявили, что Израиль готовится начать массовые бомбардировки Тегерана. В свою очередь Иран обещает вскоре обрушить 2000 ракет на американские военные базы и военные объекты ЦАХАЛ на Ближнем Востоке.

Владимир Озеров
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