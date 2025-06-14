Израиль ударил по пусковым площадкам для ракет на западе Ирана
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Израильские силы нанесли удар по западной части Ирана, целясь в ракетные объекты. По сообщениям иранских медиа, в результате этой операции погибли по меньшей мере два человека, ещё пятеро получили ранения.
«Два человека погибли, пять пострадали в результате атаки сионистского режима на Асадабад», — рассказывает агентство ISNA.
Иранское агентство ISNA уточнило, что атака «сионистского режима» произошла в городе Асадабад. Местная газета Hamshahri добавила, что объектами удара стали пусковые площадки иранских баллистических ракет, расположенные в этой западной провинции Хамадан.
Ранее глава Генштаба израильской армии (ЦАХАЛ) Эяль Замир и командующий ВВС Томер Бар заявили, что Израиль готовится начать массовые бомбардировки Тегерана. В свою очередь Иран обещает вскоре обрушить 2000 ракет на американские военные базы и военные объекты ЦАХАЛ на Ближнем Востоке.