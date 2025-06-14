Израиль объявил расширение операции против ядерной программы Ирана
Советник офиса Нетаньяху: Израиль наращивает удары по иранской ядерной программе
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Израильские силы обороны (ЦАХАЛ) наращивают интенсивность военной операции, направленной против иранской ядерной программы, атакуя множество военных целей. Об этом сообщил советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман.
«ЦАХАЛ расширяет широкомасштабную операцию на территории Ирана, направленную против его ядерной программы и в ответ на продолжающуюся агрессию режима», — написал Гендельман у себя в телеграм-канале.
По его словам, удары наносятся по десяткам ключевых объектов, в том числе пусковым установкам баллистических ракет, военным базам и стратегической инфраструктуре, на основе точных разведданных.
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль нанёс масштабный авиаудар по Ирану, задействовав около 200 самолётов. В ответ Тегеран обвинил МАГАТЭ в потере авторитета. На ядерном объекте в Натанзе произошла утечка. Ночью 14 июня стороны обменялись новой серией ударов. Иранские ракеты атаковали Рамат-Ган — город, расположенный в пригороде Тель-Авива. По данным израильских источников, в результате ночного обстрела погибли 4 человека, ещё 70 получили ранения.