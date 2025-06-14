Израиль объявил расширение операции против ядерной программы Ирана

Израильские силы обороны (ЦАХАЛ) наращивают интенсивность военной операции, направленной против иранской ядерной программы, атакуя множество военных целей. Об этом сообщил советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман.

«ЦАХАЛ расширяет широкомасштабную операцию на территории Ирана, направленную против его ядерной программы и в ответ на продолжающуюся агрессию режима», — написал Гендельман у себя в телеграм-канале.