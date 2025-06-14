«Катастрофические последствия»: В Китае предупредили Израиль об исходе ударов по Ирану
МИД Китая: Атака на ядерные объекты Ирана чревата катастрофой
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Китайский министр иностранных дел Ван И предостерёг об опасных последствиях возможных атак на иранские ядерные объекты. Об этом он заявил в телефонной беседе с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. По словам Вана И, такие действия Тель-Авива способны привести к катастрофе.
«Действия Израиля серьёзно нарушили цели и принципы Устава ООН и основные нормы международных отношений. В частности, нападение на ядерные объекты Ирана создало опасный прецедент и может иметь катастрофические последствия», — приводятся слова Ван И на сайте МИД Китая.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран в целях «предотвращения ядерной угрозы». Было около 100 иранских целей. В результате атаки погибло по меньшей мере 78 человек, и более 300 получили ранения. Тегеран квалифицировал израильские удары как акт объявления войны. В ответ на это, иранские вооружённые силы провели операцию под названием «Правдивое обещание 3» в ночь на 14 июня, нанеся удары по 150 военным целям на территории Израиля.