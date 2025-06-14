«Катастрофические последствия»: В Китае предупредили Израиль об исходе ударов по Ирану

Китайский министр иностранных дел Ван И предостерёг об опасных последствиях возможных атак на иранские ядерные объекты. Об этом он заявил в телефонной беседе с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. По словам Вана И, такие действия Тель-Авива способны привести к катастрофе.

«Действия Израиля серьёзно нарушили цели и принципы Устава ООН и основные нормы международных отношений. В частности, нападение на ядерные объекты Ирана создало опасный прецедент и может иметь катастрофические последствия», — приводятся слова Ван И на сайте МИД Китая.