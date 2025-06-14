Путин и Трамп обменялись мнениями по эскалации конфликта между Ираном и Израилем

Москва остаётся приверженной поиску дипломатического решения разногласий между США и Ираном. Об этом сообщил прессе помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя итоги телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

«Президент России напомнил, что с нашей стороны до нынешнего обострения предлагались конкретные шаги, которые были направлены на нахождение взаимоприемлемых договорённостей в ходе проводившихся между представителями США и Ирана переговоров по иранской ядерной программе», — отметил он.

Дипломат уточнил, что принципиальный подход Москвы к урегулированию ситуации и заинтересованность в мирном решении остаются неизменными. Российское руководство будет определять дальнейшие действия, исходя из этой позиции.

Путин и Трамп по разному оценили израильскую атаку по иранским объектам. Однако оба лидера допустили, что Тегеран всё же вернётся в переговорный процесс с Вашингтоном, очередной раунд которого должен был состояться 15 июня.