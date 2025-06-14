Путин и Трамп обменялись мнениями по эскалации конфликта между Ираном и Израилем
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Москва остаётся приверженной поиску дипломатического решения разногласий между США и Ираном. Об этом сообщил прессе помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя итоги телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
«Президент России напомнил, что с нашей стороны до нынешнего обострения предлагались конкретные шаги, которые были направлены на нахождение взаимоприемлемых договорённостей в ходе проводившихся между представителями США и Ирана переговоров по иранской ядерной программе», — отметил он.
Дипломат уточнил, что принципиальный подход Москвы к урегулированию ситуации и заинтересованность в мирном решении остаются неизменными. Российское руководство будет определять дальнейшие действия, исходя из этой позиции.
Путин и Трамп по разному оценили израильскую атаку по иранским объектам. Однако оба лидера допустили, что Тегеран всё же вернётся в переговорный процесс с Вашингтоном, очередной раунд которого должен был состояться 15 июня.
Ранее официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что продолжение переговоров между Вашингтоном и Тегераном потеряло смысл после израильской агрессии. Впрочем, дипломат уточнил, что назначенная на 15 июня встреча пока что не была отменена.
Напомним, Тель-Авив в ночь на 13 июня объявил масштабную военную операцию под названием «Восходящий лев», целями которой, в том числе были и ядерные объекты Ирана. В атаке были задействованы порядка 200 самолётов ВВС Израиля, нанёсших удар по приблизительно сотней целей. Иран поднял флаг возмездия и в ночь на 14 июня начал наносить ответные массированные ракетные удары.