Путин заявил Трампу о готовности РФ быть посредником между Израилем и Ираном
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы выступить посредником в переговорах между Израилем и Ираном. Об этом сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, подводя итоги очередного телефонного разговора российского лидера с президентом США Дональдом Трампом.
«Подчеркнута важность предотвратить разрастание конфликта и готовность российской стороны осуществить возможные последующие усилия», — сообщил Ушаков.
А ранее Путин провёл телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он выразил соболезнования своему иранскому коллеге и заявил о готовности России оказать содействие в качестве посредника для деэскалации напряжённости. Глава государства также акцентировал важность возвращения к переговорному процессу и урегулирования всех проблем, касающихся ядерной программы Ирана.
Напомним, Тель-Авив в ночь на 13 июня объявил масштабную военную операцию под названием «Восходящий лев», целями которой, в том числе были и ядерные объекты Ирана. В атаке были задействованы порядка 200 самолётов ВВС Израиля, нанёсших удар по приблизительно сотней целей. Иран поднял флаг возмездия и в ночь на 14 июня начал наносить ответные массированные ракетные удары.