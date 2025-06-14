Путин заявил Трампу о готовности РФ быть посредником между Израилем и Ираном

Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы выступить посредником в переговорах между Израилем и Ираном. Об этом сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, подводя итоги очередного телефонного разговора российского лидера с президентом США Дональдом Трампом.

«Подчеркнута важность предотвратить разрастание конфликта и готовность российской стороны осуществить возможные последующие усилия», — сообщил Ушаков.

А ранее Путин провёл телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он выразил соболезнования своему иранскому коллеге и заявил о готовности России оказать содействие в качестве посредника для деэскалации напряжённости. Глава государства также акцентировал важность возвращения к переговорному процессу и урегулирования всех проблем, касающихся ядерной программы Ирана.