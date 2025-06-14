ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 16:25

Путин заявил Трампу о готовности РФ быть посредником между Израилем и Ираном

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы выступить посредником в переговорах между Израилем и Ираном. Об этом сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, подводя итоги очередного телефонного разговора российского лидера с президентом США Дональдом Трампом.

«Подчеркнута важность предотвратить разрастание конфликта и готовность российской стороны осуществить возможные последующие усилия», — сообщил Ушаков.

Путин обвинил Израиль в нарушении устава ООН после ударов по Ирану
Путин обвинил Израиль в нарушении устава ООН после ударов по Ирану

А ранее Путин провёл телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он выразил соболезнования своему иранскому коллеге и заявил о готовности России оказать содействие в качестве посредника для деэскалации напряжённости. Глава государства также акцентировал важность возвращения к переговорному процессу и урегулирования всех проблем, касающихся ядерной программы Ирана.

Напомним, Тель-Авив в ночь на 13 июня объявил масштабную военную операцию под названием «Восходящий лев», целями которой, в том числе были и ядерные объекты Ирана. В атаке были задействованы порядка 200 самолётов ВВС Израиля, нанёсших удар по приблизительно сотней целей. Иран поднял флаг возмездия и в ночь на 14 июня начал наносить ответные массированные ракетные удары.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Юрий Ушаков
  • Дональд Трамп
  • США
  • Израиль
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar