В Иране заявили, что Израиль не смог нанести ущерб НПЗ в Исфахане
IRNA: Нефтеперерабатывающий завод в Исфахане не повреждён при атаке Израиля
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Нефтеперерабатывающий завод в Исфахане не получил повреждений в результате недавней атаки, устроенной Израилем.
По информации иранского агентства IRNA, производственные мощности предприятия, его инфраструктура и все ключевые системы функционируют в штатном режиме. Персонал продолжает свою работу, обеспечивая стабильное производство и поставки топлива для внутренних потребностей страны.
«Все производственные единицы, инфраструктура и прочие части НПЗ в Исфахане находятся в стабильном состоянии, и рабочие этого учреждения продолжают работу по производству и обеспечению государства топливом в обычном режиме», – сказано в сообщении.
Ранее глава МИД Ирана Аракчи заявил, что страна готова остановить боевые действия, если Израиль откажется от агрессии. Эксперты считают, что своими действиями Тель-Авив подставил и США, над которыми теперь нависла угроза, способная перерасти в третью мировую войну.