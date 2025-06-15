В Иране заявили, что Израиль не смог нанести ущерб НПЗ в Исфахане

Нефтеперерабатывающий завод в Исфахане не получил повреждений в результате недавней атаки, устроенной Израилем.

По информации иранского агентства IRNA, производственные мощности предприятия, его инфраструктура и все ключевые системы функционируют в штатном режиме. Персонал продолжает свою работу, обеспечивая стабильное производство и поставки топлива для внутренних потребностей страны.