Цели не достигнуты: Над США нависла серьёзная угроза после атаки Израиля на Иран

Израиль не достиг своей цели после атаки по Ирану, полагает эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. По его словам, далеко не факт, что убийство высокопоставленных военных и учёных-ядерщиков в реальности подорвало ядерную программу исламской республики. В то же время новая угроза нависла не только над еврейским государством, но и над его союзником — США.

«Вы знаете, такую вещь скажу: не факт, что Израилю удалось достигнуть цели по уничтожению ядерной инфраструктуры Ирана. <...> Кроме того, есть угроза и для США со стороны Ирана», — подчеркнул востоковед.