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15 июня, 07:04

Цели не достигнуты: Над США нависла серьёзная угроза после атаки Израиля на Иран

Востоковед Тарасов: Израиль не достиг цели атаки на Иран и создал угрозу для США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Израиль не достиг своей цели после атаки по Ирану, полагает эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. По его словам, далеко не факт, что убийство высокопоставленных военных и учёных-ядерщиков в реальности подорвало ядерную программу исламской республики. В то же время новая угроза нависла не только над еврейским государством, но и над его союзником — США.

«Вы знаете, такую вещь скажу: не факт, что Израилю удалось достигнуть цели по уничтожению ядерной инфраструктуры Ирана. <...> Кроме того, есть угроза и для США со стороны Ирана», — подчеркнул востоковед.

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В интервью URA.ru он также обратил внимание на действия самих американцев, которые уже сосредоточили войска ближе к военным базам, то есть они осознают наличие угрозы. Кроме того, политолог отметил, что Иран и Израиль продолжат обмениваться ударами, поэтому «все зависит от того, чьи удары будут более эффективными».

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Напомним, в ночь на 13 июня началась военная операция Израиля против Ирана с участием 200 самолётов, поразивших около 100 целей. В ходе израильских атак погибли не менее 78 мирных жителей, более 300 получили ранения. Среди жертв — свыше 20 высокопоставленных иранских военных. В ночь на 14 июня Иран нанёс ответные удары по 150 военным объектам в Израиле. В ночь на 15 июня Иран вновь запустил баллистические ракеты по Израилю, падение которых зафиксированы в Хайфе и Нижней Галилее. В частности, Иран атаковал ключевые энергообъекты, а также заявил об уничтожении израильских самолётов. Тель-Авив внезапно потребовал от ООН осуждения ракетной атаки Ирана.

Борис Эльфанд
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