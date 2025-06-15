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15 июня, 01:55

Командующий Аль-Анбия заявил об уничтожении израильских самолётов

Mehr: Иран заявил о поражении десяти израильских самолётов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LeonP

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LeonP

В Иране заявили об уничтожении десяти израильских военных самолётов. По словам командующего иранской авиабазой ПВО Хатам Аль-Анбия, инцидент произошёл в различных районах страны в течение одного часа. Информацию предоставило агентство Mehr.

«Командующий базой ПВО Хатам аль-Анбия заявил, что за последний час в различных районах страны было сбито 10 израильских военных самолётов», — передаёт агентство.

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Минимум 13 человек пострадали в Израиле при новом обстреле со стороны Ирана

Ранее сообщалось, что израильские военно-воздушные силы нанесли удар по жилому кварталу Нармак, расположенному в северо-восточной части Тегерана. Сообщается о пострадавших, однако подробности о количестве жертв и масштабе разрушений не приводятся.

Антон Голыбин
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