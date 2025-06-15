Командующий Аль-Анбия заявил об уничтожении израильских самолётов

В Иране заявили об уничтожении десяти израильских военных самолётов. По словам командующего иранской авиабазой ПВО Хатам Аль-Анбия, инцидент произошёл в различных районах страны в течение одного часа. Информацию предоставило агентство Mehr.

«Командующий базой ПВО Хатам аль-Анбия заявил, что за последний час в различных районах страны было сбито 10 израильских военных самолётов», — передаёт агентство.