Командующий Аль-Анбия заявил об уничтожении израильских самолётов
Mehr: Иран заявил о поражении десяти израильских самолётов
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В Иране заявили об уничтожении десяти израильских военных самолётов. По словам командующего иранской авиабазой ПВО Хатам Аль-Анбия, инцидент произошёл в различных районах страны в течение одного часа. Информацию предоставило агентство Mehr.
«Командующий базой ПВО Хатам аль-Анбия заявил, что за последний час в различных районах страны было сбито 10 израильских военных самолётов», — передаёт агентство.
Ранее сообщалось, что израильские военно-воздушные силы нанесли удар по жилому кварталу Нармак, расположенному в северо-восточной части Тегерана. Сообщается о пострадавших, однако подробности о количестве жертв и масштабе разрушений не приводятся.