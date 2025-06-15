Минимум 13 человек пострадали в Израиле при новом обстреле со стороны Ирана
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В результате нового удара Ирана по центральным районам Израиля, включая Тель-Авив и пригороды, пострадали не менее 13 человек. Как сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan, обломки ракет упали на жилые кварталы. В настоящее время на местах происшествий работают полицейские, спасатели и волонтры.
Ранее Иран обстрелял северный регион Израиля. В результате попадания ракет в Хайфе, предварительно, погибли четыре человека.
Напомним, эскалация конфликта началась в ночь на 13 июня, когда израильские ВВС провели операцию «Восходящий лев», нанеся удары по военным и ядерным объектам Ирана, что привело к гибели высокопоставленных иранских военных и учёных. В ответ верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал действия Израиля «преступлением» и пообещал, что «сионистский режим» ждёт «горькая и страшная судьба». Корпус стражей исламской революции официально объявил о начале ответной операции под названием «Правдивое обещание 3».