Минимум 13 человек пострадали в Израиле при новом обстреле со стороны Ирана

В результате нового удара Ирана по центральным районам Израиля, включая Тель-Авив и пригороды, пострадали не менее 13 человек. Как сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan, обломки ракет упали на жилые кварталы. В настоящее время на местах происшествий работают полицейские, спасатели и волонтры.

Ранее Иран обстрелял северный регион Израиля. В результате попадания ракет в Хайфе, предварительно, погибли четыре человека.