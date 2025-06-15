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14 июня, 22:36

Иран применил гиперзвуковую ракету для атаки на город Хайфа в Израиле

Mehr: Иран нанёс удар по Хайфе с применением гиперзвуковой ракеты

Иран применил как минимум одну гиперзвуковую ракету для нанесения удара по израильскому городу Хайфа. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

Предположительно, удар той самой гиперзвуковой ракеты. Видео © X / Sprinter Observer

По данным источника агентства Nournews, для ударов по территории Израиля также применялись баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr и Kheibar Shekan.

В Тегеране после окончания ударов по Израилю заработали системы ПВО
В Тегеране после окончания ударов по Израилю заработали системы ПВО

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по израильскому городу Тамра один человек погиб, 14 получили ранения. Журналист Янал Джабарин охарактеризовал ситуацию как «очень тяжёлую», отметив, что в результате удара рухнул жилой дом. Предположительно, целью иранской атаки могли быть порт Хайфы и нефтеперерабатывающий завод, однако часть ракет могла попасть в жилой район.

Обложка © X / Sprinter Observer

Антон Голыбин
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