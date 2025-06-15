Иран применил гиперзвуковую ракету для атаки на город Хайфа в Израиле

Иран применил как минимум одну гиперзвуковую ракету для нанесения удара по израильскому городу Хайфа. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

По данным источника агентства Nournews, для ударов по территории Израиля также применялись баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr и Kheibar Shekan.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по израильскому городу Тамра один человек погиб, 14 получили ранения. Журналист Янал Джабарин охарактеризовал ситуацию как «очень тяжёлую», отметив, что в результате удара рухнул жилой дом. Предположительно, целью иранской атаки могли быть порт Хайфы и нефтеперерабатывающий завод, однако часть ракет могла попасть в жилой район.