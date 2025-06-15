В результате атаки в израильском городе Тамра погиб один человек, пострадали 14
Обрушившийся дом в израильском городе Тамра. Обложка © Х / jbareenyanal
В результате иранского ракетного удара по израильскому городу Тамра один человек погиб, а 14 получили ранения. Об этом сообщает израильское издание Yediotnews.
Журналист Янал Джабарин в соцсети Х описал ситуацию в Тамре как «очень тяжёлую», отметив, что в результате удара рухнул жилой дом.
Это произошло на фоне массированного ракетного удара, который Иран нанёс по Израилю вечером в субботу. В социальных сетях появились многочисленные видео с ракетами, пролетавшими над израильской территорией, а также работой систем противовоздушной обороны.
По предварительным данным, целью иранской атаки мог стать порт Хайфы и нефтеперерабатывающий завод, однако часть ракет попала в жилой район.
Как ранее писал Life.ru, практически одновременно с иранской атакой израильские военные нанесли удары руководству хуситов в Йемене. По предварительным данным, был ликвидирован второй человек в иерархии группировки Мухаммед аль-Амри.