В результате атаки в израильском городе Тамра погиб один человек, пострадали 14

В результате иранского ракетного удара по израильскому городу Тамра один человек погиб, а 14 получили ранения. Об этом сообщает израильское издание Yediotnews.

Журналист Янал Джабарин в соцсети Х описал ситуацию в Тамре как «очень тяжёлую», отметив, что в результате удара рухнул жилой дом.

По предварительным данным, целью иранской атаки мог стать порт Хайфы и нефтеперерабатывающий завод, однако часть ракет попала в жилой район.