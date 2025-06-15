«Вон летит! Смотри, как летит, а!»: Появились кадры атаки на юг Израиля
SHOT: Иранские ракеты атакуют юг Израиля, «железный купол» перехватывает цели
Иран выпустил ракеты по Израилю, целью ударов стал юг страны. Телеграм-канал SHOT опубликовал кадры, на которых видно, как иранские ракеты летят в сторону южного Израиля неподалёку от города Беэр-Шева.
Очевидцы засняли появление ракет в небе над Израилем. Видео © SHOT
«Вон летит! Смотри, как летит, а! Это что, баллистика?» — спрашивает один из очевидцев.
Местные жители рассказали о звуках взрывов в регионе. Предварительно, «железный купол» сбивает воздушные цели. На данный момент информации о пострадавших нет.
Напомним, ранее Иран снова запустил баллистические ракеты по целям в Израиле, сосредоточившись на южных регионах страны. Армия обороны Израиля зафиксировала пуски ракет и активировала системы противовоздушной обороны. Граждане страны получили оповещения с указанием проследовать в защищённые помещения.
Ракеты и работа ПВО в небе над Израилем. Обложка © SHOT