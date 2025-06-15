«Вон летит! Смотри, как летит, а!»: Появились кадры атаки на юг Израиля

Иран выпустил ракеты по Израилю, целью ударов стал юг страны. Телеграм-канал SHOT опубликовал кадры, на которых видно, как иранские ракеты летят в сторону южного Израиля неподалёку от города Беэр-Шева.

Очевидцы засняли появление ракет в небе над Израилем. Видео © SHOT

«Вон летит! Смотри, как летит, а! Это что, баллистика?» — спрашивает один из очевидцев.

Местные жители рассказали о звуках взрывов в регионе. Предварительно, «железный купол» сбивает воздушные цели. На данный момент информации о пострадавших нет.