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14 июня, 21:00

«Вон летит! Смотри, как летит, а!»: Появились кадры атаки на юг Израиля

SHOT: Иранские ракеты атакуют юг Израиля, «железный купол» перехватывает цели

Иран выпустил ракеты по Израилю, целью ударов стал юг страны. Телеграм-канал SHOT опубликовал кадры, на которых видно, как иранские ракеты летят в сторону южного Израиля неподалёку от города Беэр-Шева.

Очевидцы засняли появление ракет в небе над Израилем. Видео © SHOT

«Вон летит! Смотри, как летит, а! Это что, баллистика?» — спрашивает один из очевидцев.

Местные жители рассказали о звуках взрывов в регионе. Предварительно, «железный купол» сбивает воздушные цели. На данный момент информации о пострадавших нет.

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Напомним, ранее Иран снова запустил баллистические ракеты по целям в Израиле, сосредоточившись на южных регионах страны. Армия обороны Израиля зафиксировала пуски ракет и активировала системы противовоздушной обороны. Граждане страны получили оповещения с указанием проследовать в защищённые помещения.

Ракеты и работа ПВО в небе над Израилем. Обложка © SHOT

Юния Ларсон
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