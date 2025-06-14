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14 июня, 19:11

Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался убить Трампа

Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Иранское руководство дважды предпринимало попытки покушения на президента США Дональда Трампа и планировало террористические акты против американских посольств. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Они пытались дважды убить президента Трампа. Они взрывали американские посольства. Они убили 241 морского пехотинца в Бейруте. Они убили и ранили тысячи американцев с помощью СВУ в Ираке и Афганистане», — сказал он.

Премьер Израиля также добавил, что иранское руководство наносит удары по мирным жителям, в то время как, по его словам, израильская армия (ЦАХАЛ) целенаправленно атакует исключительно «террористов».

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Ранее Life.ru сообщал, что Израиль ударил по позициям иранских вооружённых сил, используемых для запуска ракет. В результате атаки погибли два человека, пятеро получили ранения. Минувшей ночью израильская ракета попала в жилой дом в городе Шахид Чамран, что привело к гибели 60 человек, включая 20 детей. Помимо этого, израильские силы нанесли удары по военной базе, расположенной в западной части страны.

Александра Мышляева
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