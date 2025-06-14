Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался убить Трампа

Иранское руководство дважды предпринимало попытки покушения на президента США Дональда Трампа и планировало террористические акты против американских посольств. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Они пытались дважды убить президента Трампа. Они взрывали американские посольства. Они убили 241 морского пехотинца в Бейруте. Они убили и ранили тысячи американцев с помощью СВУ в Ираке и Афганистане», — сказал он.