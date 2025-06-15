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Регион
14 июня, 22:09

В Тегеране после окончания ударов по Израилю заработали системы ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Сразу после завершения ракетного обстрела территорий Израиля иранские системы противовоздушной обороны были приведены в полную боевую готовность. Об этом сообщает ТАСС.

В небе над Тегераном наблюдалась интенсивная работа ПВО. Были слышны мощные взрывы, видны яркие вспышки и характерные следы зенитных снарядов.

В результате атаки в израильском городе Тамра погиб один человек, пострадали 14
В результате атаки в израильском городе Тамра погиб один человек, пострадали 14

Ранее иранские власти официально подтвердили запуск баллистических ракет в направлении Израиля. По информации агентства Fars, пуски осуществлялись с территории Тегерана, а основной целью атаки был назван город Хайфа. Сообщается, что падения ракет зафиксированы как в самом Хайфе, так и в районе поселения Тамра.

Артём Гапоненко
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