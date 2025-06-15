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14 июня, 23:38

Иран заявил об успешном отражении масштабного израильского удара

КСИР: Иранские силы ПВО перехватили три израильские крылатые ракеты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Иранские силы противовоздушной обороны успешно отразили масштабный налёт, уничтожив несколько израильских ракет и БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В ходе операции были перехвачены и сбиты три крылатые ракеты, десять беспилотников и десятки боевых дронов. Действия противовоздушной обороны координировались единой системой объединенного штаба ПВО Ирана.

Здание штаба командования Минобороны Ирана получило частичные повреждения
Здание штаба командования Минобороны Ирана получило частичные повреждения

Ранее Иран осуществил ракетный обстрел территорий Израиля, в результате которого погибли три человека и пострадала энергетическая инфраструктура. После завершения атаки иранские системы ПВО были приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Артём Гапоненко
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