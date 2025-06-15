Иран заявил об успешном отражении масштабного израильского удара

Иранские силы противовоздушной обороны успешно отразили масштабный налёт, уничтожив несколько израильских ракет и БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В ходе операции были перехвачены и сбиты три крылатые ракеты, десять беспилотников и десятки боевых дронов. Действия противовоздушной обороны координировались единой системой объединенного штаба ПВО Ирана.