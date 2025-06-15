Иран заявил об успешном отражении масштабного израильского удара
КСИР: Иранские силы ПВО перехватили три израильские крылатые ракеты
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Иранские силы противовоздушной обороны успешно отразили масштабный налёт, уничтожив несколько израильских ракет и БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
В ходе операции были перехвачены и сбиты три крылатые ракеты, десять беспилотников и десятки боевых дронов. Действия противовоздушной обороны координировались единой системой объединенного штаба ПВО Ирана.
Ранее Иран осуществил ракетный обстрел территорий Израиля, в результате которого погибли три человека и пострадала энергетическая инфраструктура. После завершения атаки иранские системы ПВО были приведены в состояние повышенной боевой готовности.