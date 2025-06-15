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14 июня, 22:52

Ключевые энергообъекты Израиля были атакованы ракетами Ирана

Fars: Иран нанёс удары по ключевым энергетическим объектам Израиля

Взрывы в Хайфе. Обложка © X / Dr Iain Darcy

Взрывы в Хайфе. Обложка © X / Dr Iain Darcy

Энергетическая инфраструктура Израиля подверглась ракетному удару. Инцидент произошёл в ночь на 14 июня. Об этом сообщило иранское агентство Fars, ссылаясь на собственные источники.

Согласно информации, предоставленной агентством, целью атаки стали объекты, обеспечивающие электроснабжение страны. Утверждается, что использовались высокоточные ракеты.

«Иранские высокоточные ракеты поразили жизненно важные израильские энергетические объекты», — говорится в сообщении Fars.

Иран применил гиперзвуковую ракету для атаки на город Хайфа в Израиле
Иран применил гиперзвуковую ракету для атаки на город Хайфа в Израиле

Ранее сообщалось, что Иран произвёл запуск баллистических ракет в направлении Израиля. Они были выпущены из Тегерана. Основной целью стал город Хайфа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски и привела в действие системы противовоздушной обороны. В результате удара, нанесенного по городу Тамра, один человек погиб, 14 получили ранения.

Антон Голыбин
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