Здание штаба командования Минобороны Ирана получило частичные повреждения

По данным агентства, одно из административных зданий штаба командования Минобороны Ирана в Тегеране получило частичные повреждения. Информации о жертвах и масштабах разрушений пока нет. Израильские власти произошедшее не комментировали.

Ранее сообщалось, что Иран применил гиперзвуковую ракету для нанесения удара по израильскому городу Хайфа. Для ударов по территории Израиля также применялись баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr и Kheibar Shekan. Гиперзвуковое оружие отличается высокой скоростью и маневренностью, что затрудняет его перехват существующими системами ПВО.