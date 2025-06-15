ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 23:09

Здание штаба командования Минобороны Ирана получило частичные повреждения

Tasnim: Штаб Минобороны Ирана подвергся атаке Израиля

Взрывы в Тегеране. Обложка © X / Ivanka Trump

Взрывы в Тегеране. Обложка © X / Ivanka Trump

Израиль нанёс удар по штабу министерства обороны Ирана. Инцидент произошёл в Тегеране, сообщает агентство Tasnim.

По данным агентства, одно из административных зданий штаба командования Минобороны Ирана в Тегеране получило частичные повреждения. Информации о жертвах и масштабах разрушений пока нет. Израильские власти произошедшее не комментировали.

Тегеран осуществил ракетный удар по нефтеперерабатывающему предприятию в Хайфе
Тегеран осуществил ракетный удар по нефтеперерабатывающему предприятию в Хайфе

Ранее сообщалось, что Иран применил гиперзвуковую ракету для нанесения удара по израильскому городу Хайфа. Для ударов по территории Израиля также применялись баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr и Kheibar Shekan. Гиперзвуковое оружие отличается высокой скоростью и маневренностью, что затрудняет его перехват существующими системами ПВО.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Иран
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar