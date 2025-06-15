Тегеран осуществил ракетный удар по нефтеперерабатывающему предприятию в Хайфе

Иранские вооружённые силы нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в израильском городе Хайфа, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB. Удар стал частью новой ракетной атаки, объявленной Корпусом стражей исламской революции в ответ на израильскую агрессию.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Хайфе. Видео © Х / adamemedia

По информации телеканала, удар был «успешным», однако детали о последствиях и возможных повреждениях на заводе не уточняются.