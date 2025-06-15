ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 22:31

Тегеран осуществил ракетный удар по нефтеперерабатывающему предприятию в Хайфе

IRIB: Иран нанёс ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе

Хайфа. Обложка © Х / shamajunejo

Хайфа. Обложка © Х / shamajunejo

Иранские вооружённые силы нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в израильском городе Хайфа, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB. Удар стал частью новой ракетной атаки, объявленной Корпусом стражей исламской революции в ответ на израильскую агрессию.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Хайфе. Видео © Х / adamemedia

По информации телеканала, удар был «успешным», однако детали о последствиях и возможных повреждениях на заводе не уточняются.

В результате атаки в израильском городе Тамра погиб один человек, пострадали 14
В результате атаки в израильском городе Тамра погиб один человек, пострадали 14

Вечером в субботу Иран выпустил баллистические ракеты по Израилю. Одной из целей новой массированной атаки стали энергетические объекты страны в Хайфе. В то же время ЦАХАЛ нанёс удары по иранским нефтехранилищам в Тегеране.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Израиль
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar