Тегеран осуществил ракетный удар по нефтеперерабатывающему предприятию в Хайфе
IRIB: Иран нанёс ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе
Хайфа. Обложка © Х / shamajunejo
Иранские вооружённые силы нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в израильском городе Хайфа, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB. Удар стал частью новой ракетной атаки, объявленной Корпусом стражей исламской революции в ответ на израильскую агрессию.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Хайфе. Видео © Х / adamemedia
По информации телеканала, удар был «успешным», однако детали о последствиях и возможных повреждениях на заводе не уточняются.
Вечером в субботу Иран выпустил баллистические ракеты по Израилю. Одной из целей новой массированной атаки стали энергетические объекты страны в Хайфе. В то же время ЦАХАЛ нанёс удары по иранским нефтехранилищам в Тегеране.