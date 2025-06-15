Израиль поразил нефтехранилища на севере и юге Тегерана
Shana: Израиль нанёс удары по нефтехранилищам в Тегеране
Обложка © X / Alex Silver
Нефтехранилище на севере и топливное хранилище на юге Тегерана подверглись ударам со стороны Израиля. Об этом сообщает агентство Shana.
Кадры с горящим нефтехранилищем в Тегеране. Видео © X / Alex Silver
По информации агентства Tasnim, пожар вспыхнул на одном из хранилищ нефтепродуктов, расположенном в западной части Тегерана.
Ранее сообщалось, что Иран выпустил ракеты по Израилю. Целью ударов стал юг страны. Life.ru опубликовал кадры, на которых видно, как иранские ракеты летят в сторону южного Израиля неподалёку от города Беэр-Шева.