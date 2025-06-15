Израиль поразил нефтехранилища на севере и юге Тегерана

Нефтехранилище на севере и топливное хранилище на юге Тегерана подверглись ударам со стороны Израиля. Об этом сообщает агентство Shana.

Кадры с горящим нефтехранилищем в Тегеране. Видео © X / Alex Silver

По информации агентства Tasnim, пожар вспыхнул на одном из хранилищ нефтепродуктов, расположенном в западной части Тегерана.