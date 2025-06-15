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Регион
14 июня, 21:46

Израиль поразил нефтехранилища на севере и юге Тегерана

Shana: Израиль нанёс удары по нефтехранилищам в Тегеране

Обложка © X / Alex Silver

Обложка © X / Alex Silver

Нефтехранилище на севере и топливное хранилище на юге Тегерана подверглись ударам со стороны Израиля. Об этом сообщает агентство Shana.

Кадры с горящим нефтехранилищем в Тегеране. Видео © X / Alex Silver

По информации агентства Tasnim, пожар вспыхнул на одном из хранилищ нефтепродуктов, расположенном в западной части Тегерана.

Иран запустил баллистические ракеты по Израилю
Иран запустил баллистические ракеты по Израилю

Ранее сообщалось, что Иран выпустил ракеты по Израилю. Целью ударов стал юг страны. Life.ru опубликовал кадры, на которых видно, как иранские ракеты летят в сторону южного Израиля неподалёку от города Беэр-Шева.

Антон Голыбин
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