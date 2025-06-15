ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 21:20

КСИР подтвердил новую волну ракетных ударов по Израилю

Атаке подверглись объекты на юге Израиля. Обложка © Х / engfafale

Атаке подверглись объекты на юге Израиля. Обложка © Х / engfafale

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале новой волны атак на Израиль в субботу вечером. Это решение было принято в ответ на повторное нападение со стороны сионистского режима.

Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами. Обложка © Х / malikimran66776

В официальном заявлении КСИР говорится, что военно-космические силы Ирана начали комбинированную атаку на Израиль, используя ракеты и беспилотные летательные аппараты. Удары являются продолжением операции под кодовым названием «Правдивое обещание 3», которую Тегеран начал в ответ на израильскую атаку в ночь на 13 июня.

«Вон летит! Смотри, как летит, а!»: Появились кадры атаки на юг Израиля
«Вон летит! Смотри, как летит, а!»: Появились кадры атаки на юг Израиля

Сейчас ПВО Израиля отражает атаку Ирана на южные города. Наиболее массированным ударам подверглась Хайфа, где находятся важные объекты энергетической инфраструктуры страны. Граждане страны получили оповещения с указанием проследовать в защищённые помещения.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Израиль
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar