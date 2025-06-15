КСИР подтвердил новую волну ракетных ударов по Израилю

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале новой волны атак на Израиль в субботу вечером. Это решение было принято в ответ на повторное нападение со стороны сионистского режима.

Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами. Обложка © Х / malikimran66776

В официальном заявлении КСИР говорится, что военно-космические силы Ирана начали комбинированную атаку на Израиль, используя ракеты и беспилотные летательные аппараты. Удары являются продолжением операции под кодовым названием «Правдивое обещание 3», которую Тегеран начал в ответ на израильскую атаку в ночь на 13 июня.