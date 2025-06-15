Число погибших в Тамре после иранского удара возросло до трёх
Обрушившийся дом в израильском городе Тамра. Обложка © Х / Sprinter Observer
В результате ракетного обстрела израильского населённого пункта Тамра, расположенного недалеко от Хайфы, погибли уже три человека, ещё 14 получили ранения. Об этом сообщает издание Ynet.
Пострадавшие были оперативно эвакуированы. Как отмечает источник, сохраняются опасения за судьбу местных жителей, переставших выходить на связь после удара.
Ранее сообщалось об одном погибшем. По предварительным данным, основной целью иранской атаки могли стать стратегические объекты в районе Хайфы – морской порт и нефтеперерабатывающий завод. Актуальные новости об эскалации конфликта на Ближнем Востоке — на Life.ru.