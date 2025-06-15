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Регион
15 июня, 00:49

Израиль нанёс удар по жилому кварталу Нармак в Тегеране

Tasnim: Израиль атаковал жилой квартал в Тегеране

В субботу вечером жилой район Нармак на северо-востоке Тегерана подвергся удару со стороны израильских ВВС. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Последствия израильской атаки в Тегеране. Видео © X / 𝗡𝗶𝗼𝗵 𝗕𝗲𝗿𝗴

«Израильский режим атаковал жилой район Нармак в Тегеране», — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что есть жертвы.

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Обложка © X / 𝗡𝗶𝗼𝗵 𝗕𝗲𝗿𝗴

Антон Голыбин
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