Израиль нанёс удар по жилому кварталу Нармак в Тегеране
Tasnim: Израиль атаковал жилой квартал в Тегеране
В субботу вечером жилой район Нармак на северо-востоке Тегерана подвергся удару со стороны израильских ВВС. Об этом сообщило агентство Tasnim.
Последствия израильской атаки в Тегеране. Видео © X / 𝗡𝗶𝗼𝗵 𝗕𝗲𝗿𝗴
«Израильский режим атаковал жилой район Нармак в Тегеране», — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что есть жертвы.
Ранее здание штаба командования Минобороны Ирана получило частичные повреждения. Информации о жертвах и масштабах разрушений пока нет.
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