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15 июня, 00:10

Израиль призвал США присоединиться к войне против Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU

Израиль в последние два дня обратился к США с просьбой о поддержке в войне с Ираном. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на информацию, полученную от двух израильских чиновников.

По данным источников издания, Израиль настаивает на необходимости вмешательства США в конфликт с Ираном. Один из собеседников отметил, что администрация американского лидера Дональда Трампа может рассмотреть возможность участия в операции против Тегерана, если возникнет такая необходимость. Хозяин Белого дома уже обсуждал с израильским премьером Биньямином Нетаньяху возможность оказания помощи.

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В ночь на 15 июня Иран с Израилем обменялись ударами по энергоинфраструктуре и жилым кварталам. ЦАХАЛ атаковал штаб Минобороны исламской республики и нефтехранилища в Тегеране. КСИР же нанёс удары по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. Сообщается также, что Иран мог использовать гиперзвуковое оружие против Израиля.

Юния Ларсон
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