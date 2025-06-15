«Превращается в решето»: Военный эксперт раскрыл уязвимость израильской системы ПВО

Недостаточную эффективность системы ПВО «железный купол» при массированных ракетных ударах выявил военный эксперт Виктор Баранец. Об этом он рассказал в беседе с kp.ru.

Баранец объяснил, что высокая стоимость одного пуска ракеты-перехватчика (66 тысяч евро) вынуждает систему ПВО выбирать цели, защищая только важнейшие объекты. Он также упомянул, что США и Саудовская Аравия провели собственные испытания «железного купола», после которых американская сторона отказалась от его приобретения.

«Тогда и обнаружилась самая главная слабость этого самого «железного купола», — он не «переваривает» массированных ударов. Электронные мозги радаров «становятся в раскоряку», когда на Израиль летит сотня, а то и две вражеских ракет одновременно. Купол становится дырявым, как голландский сыр, и превращается по сути в решето», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, именно поэтому Иран использует тактику одновременного запуска большого количества ракет, осуществляя удары несколькими волнами, чтобы преодолеть систему обороны.