«Превращается в решето»: Военный эксперт раскрыл уязвимость израильской системы ПВО
Полковник Баранец: «Железный купол» Израиля не справляется с ударами Ирана
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Недостаточную эффективность системы ПВО «железный купол» при массированных ракетных ударах выявил военный эксперт Виктор Баранец. Об этом он рассказал в беседе с kp.ru.
Баранец объяснил, что высокая стоимость одного пуска ракеты-перехватчика (66 тысяч евро) вынуждает систему ПВО выбирать цели, защищая только важнейшие объекты. Он также упомянул, что США и Саудовская Аравия провели собственные испытания «железного купола», после которых американская сторона отказалась от его приобретения.
«Тогда и обнаружилась самая главная слабость этого самого «железного купола», — он не «переваривает» массированных ударов. Электронные мозги радаров «становятся в раскоряку», когда на Израиль летит сотня, а то и две вражеских ракет одновременно. Купол становится дырявым, как голландский сыр, и превращается по сути в решето», — подчеркнул эксперт.
По его мнению, именно поэтому Иран использует тактику одновременного запуска большого количества ракет, осуществляя удары несколькими волнами, чтобы преодолеть систему обороны.
Ранее глава Министерства обороны Израиля заявил, что иранская сторона нарушила все существовавшие «красные линии», нанеся удары по жилым районам. В результате ответного удара иранской стороны в городе Тель-Авиве пострадали мирные жители. Система «железный купол» продемонстрировала свою неспособность справиться со всеми типами ракет.