«Нет возмущения. Нет солидарности»: Израиль требует от ООН осуждения ракетной атаки Ирана

Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон подверг резкой критике «ООН-женщины» и ЮНИСЕФ за отсутствие реакции на ракетный удар Ирана по Израилю, в результате которого пострадали мирные жители. Об этом он написал в соцсети Х.

Данон заявил, что иранская атака была намеренно направлена на гражданские районы, что привело к гибели женщин и детей. Он выразил недовольство молчанием указанных организаций, задав вопрос, имеют ли значение жизни израильских женщин и детей для них.

«Нет осуждения. Нет возмущения. Нет солидарности. Разве жизни израильских женщин и детей не имеют значения для вас? Вы бы молчали, если бы такое произошло в другом месте?» — спросил постпред.