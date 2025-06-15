Иран нанёс ракетный удар по городам Бат-ям и Реховот
Ynet: Более 100 человек пострадали в результате ракетной атаки на Израиль
Обложка © Х / adanaliramo_s
В результате иранских атак на города Бат-Ям (рядом с Тель-Авивом) и Реховот пострадали более 100 человек. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на медицинские службы.
Иран нанёс ракетный удар по Израилю. Видео © Х / hassounseyes / iranwardesigner
В результате ракетной атаки в ночь на 15 июня в жилых кварталах в Тель-Авиве также были зафиксированы многочисленные разрушения. Спасательные службы начали поиск жертв под завалами.
Ранее Life.ru писал, что Израиль нанёс удар по жилому кварталу в Тегеране. Точное количество пострадавших неизвестно, спасатели разбирают завалы, под которыми могут находиться люди.