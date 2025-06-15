ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 01:42

Иран нанёс ракетный удар по городам Бат-ям и Реховот

Ynet: Более 100 человек пострадали в результате ракетной атаки на Израиль

Обложка © Х / adanaliramo_s

Обложка © Х / adanaliramo_s

В результате иранских атак на города Бат-Ям (рядом с Тель-Авивом) и Реховот пострадали более 100 человек. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на медицинские службы.

Иран нанёс ракетный удар по Израилю. Видео © Х / hassounseyes / iranwardesigner

В результате ракетной атаки в ночь на 15 июня в жилых кварталах в Тель-Авиве также были зафиксированы многочисленные разрушения. Спасательные службы начали поиск жертв под завалами.

Израиль призвал США присоединиться к войне против Ирана
Израиль призвал США присоединиться к войне против Ирана

Ранее Life.ru писал, что Израиль нанёс удар по жилому кварталу в Тегеране. Точное количество пострадавших неизвестно, спасатели разбирают завалы, под которыми могут находиться люди.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Иран
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar