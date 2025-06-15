Иран нанёс ракетный удар по городам Бат-ям и Реховот

В результате иранских атак на города Бат-Ям (рядом с Тель-Авивом) и Реховот пострадали более 100 человек. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на медицинские службы.

Иран нанёс ракетный удар по Израилю. Видео © Х / hassounseyes / iranwardesigner

В результате ракетной атаки в ночь на 15 июня в жилых кварталах в Тель-Авиве также были зафиксированы многочисленные разрушения. Спасательные службы начали поиск жертв под завалами.