В израильском городе Бат-Ям 35 человек числятся пропавшими без вести после удара Ирана

Около 35 человек пропали без вести в израильском городе Бат-Ям после ракетной атаки со стороны Ирана. Об этом сообщает израильский новостной портал Ynet, ссылаясь на заявление национальной службы скорой помощи «Маген Давид адом».

Спасатели продолжают работать на месте обрушений. Видео © Х / stopantisemites

По последним подтверждённым данным, число пострадавших в Бат-Яме и соседнем Реховоте возросло до 137 человек. Из них шесть человек получили тяжёлые ранения, 19 — средней степени тяжести, остальные пострадавшие отделилась лёгкими травмами. Среди трёх погибших в результате атаки числятся 10-летний ребёнок и две женщины.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Ожидается, что число жертв возрастёт.