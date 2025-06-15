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Регион
15 июня, 04:10

В израильском городе Бат-Ям 35 человек числятся пропавшими без вести после удара Ирана

Ynet: В Бат-Яме без вести пропали 35 человек после удара Ирана

Последствия ракетного удара по Бат-Яму. Обложка © Х / dd_geopolitics

Последствия ракетного удара по Бат-Яму. Обложка © Х / dd_geopolitics

Около 35 человек пропали без вести в израильском городе Бат-Ям после ракетной атаки со стороны Ирана. Об этом сообщает израильский новостной портал Ynet, ссылаясь на заявление национальной службы скорой помощи «Маген Давид адом».

Спасатели продолжают работать на месте обрушений. Видео © Х / stopantisemites

По последним подтверждённым данным, число пострадавших в Бат-Яме и соседнем Реховоте возросло до 137 человек. Из них шесть человек получили тяжёлые ранения, 19 — средней степени тяжести, остальные пострадавшие отделилась лёгкими травмами. Среди трёх погибших в результате атаки числятся 10-летний ребёнок и две женщины.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Ожидается, что число жертв возрастёт.

В одной из лабораторий научного института в Израиле начался пожар после ракетных ударов
В одной из лабораторий научного института в Израиле начался пожар после ракетных ударов

Напомним, что ранее Тегеран нанёс ракетный удар по израильским городам Бат-ям и Реховот. В ходе ночной ракетной атаки 15 июня жилые районы Тель-Авива также подверглись значительным разрушениям. В настоящее время спасатели ведут поисково-спасательные работы.

Юния Ларсон
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