В одной из лабораторий научного института в Израиле начался пожар после ракетных ударов
New York Times: Иранские ракеты повредили научный институт в Израиле
В ночь на воскресенье иранские ракеты нанесли удар по научно-исследовательскому институту имени Хаима Вейцмана, расположенного в израильском городе Реховот к юго-востоку от Тель-Авива. По информации газеты New York Times, здание института получило серьёзные повреждения, в одной из лабораторий начался пожар.
Здание получило серьёзные повреждения. Обложка © Х / RyanRozbiani / ahad_en
Институт Вейцмана является одним из ведущих научных центров Израиля. На данный момент несколько человек остаются заблокированными внутри здания после ракетного удара. Спасательные службы работают над их эвакуацией.
Ранее Иран нанёс ракетный удар по городам Бат-ям и Реховот. В результате ракетной атаки в жилых кварталах в Тель-Авиве также были зафиксированы многочисленные разрушения. Число жертв иранских ударов по городам Израиля продолжает расти. Количество пострадавших превысило 130 человек.
Обложка © Х / RyanRozbiani