В одной из лабораторий научного института в Израиле начался пожар после ракетных ударов

В ночь на воскресенье иранские ракеты нанесли удар по научно-исследовательскому институту имени Хаима Вейцмана, расположенного в израильском городе Реховот к юго-востоку от Тель-Авива. По информации газеты New York Times, здание института получило серьёзные повреждения, в одной из лабораторий начался пожар.