Армия обороны Израиля завершила серию ударов по ядерным объектам в Тегеране
Разрушения в Тегеране после израильских ударов. Обложка © Х / qudsnen
Армия обороны Израиля объявила о завершении масштабной операции, направленной на уничтожение иранских ядерных объектов в Тегеране. По данным ЦАХАЛ, в число поражённых целей также вошли штаб-квартира иранского Министерства обороны и Организация оборонных инноваций и исследований (SPND).
«Некоторое время назад ВВС Израиля завершили масштабную серию разведывательных ударов по ряду целей в Тегеране, связанных с проектом ядерного оружия иранского режима», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru писал, что Израиль нанёс удар по жилому кварталу Нармак в Тегеране. Сейчас там проходит спасательная операция, под обломками могут находиться люди. Иран в свою очередь атаковал объекты энергоинфраструктуры Израиля, включая нефтеперерабатывающий завод в Хайфе.