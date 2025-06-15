ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 02:02

Армия обороны Израиля завершила серию ударов по ядерным объектам в Тегеране

Разрушения в Тегеране после израильских ударов. Обложка © Х / qudsnen

Разрушения в Тегеране после израильских ударов. Обложка © Х / qudsnen

Армия обороны Израиля объявила о завершении масштабной операции, направленной на уничтожение иранских ядерных объектов в Тегеране. По данным ЦАХАЛ, в число поражённых целей также вошли штаб-квартира иранского Министерства обороны и Организация оборонных инноваций и исследований (SPND).

«Некоторое время назад ВВС Израиля завершили масштабную серию разведывательных ударов по ряду целей в Тегеране, связанных с проектом ядерного оружия иранского режима», — говорится в сообщении.

Израиль призвал США присоединиться к войне против Ирана
Израиль призвал США присоединиться к войне против Ирана

Ранее Life.ru писал, что Израиль нанёс удар по жилому кварталу Нармак в Тегеране. Сейчас там проходит спасательная операция, под обломками могут находиться люди. Иран в свою очередь атаковал объекты энергоинфраструктуры Израиля, включая нефтеперерабатывающий завод в Хайфе.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Израиль
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar