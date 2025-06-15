Армия обороны Израиля завершила серию ударов по ядерным объектам в Тегеране

Армия обороны Израиля объявила о завершении масштабной операции, направленной на уничтожение иранских ядерных объектов в Тегеране. По данным ЦАХАЛ, в число поражённых целей также вошли штаб-квартира иранского Министерства обороны и Организация оборонных инноваций и исследований (SPND).