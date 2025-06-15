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15 июня, 03:02

Число жертв ударов Ирана по израильским городам продолжает расти

Times of Israel: Число пострадавших в Бат-Яме и Реховоте превысило 130 человек

Разрушенное здание в Бат-Яме. Обложка © Х / Breaking News

Разрушенное здание в Бат-Яме. Обложка © Х / Breaking News

Количество пострадавших в результате ночных ракетных атак Ирана по городам Бат-Ям и Реховот вблизи Тель-Авива превысило 130 человек. Об этом сообщает израильское издание Times of Israel.

Среди раненых есть несколько тяжёлых случаев. Эти удары стали частью масштабной атаки, которую Иран провёл в ночь на воскресенье в ответ на предыдущие действия Израиля.

Общее количество погибших на данный момент составляет семь человек, из них четыре женщины, которые погибли во время первого ракетного удара по Тамре.

Минимум 13 человек пострадали в Израиле при новом обстреле со стороны Ирана
Минимум 13 человек пострадали в Израиле при новом обстреле со стороны Ирана

Ранее израильские СМИ сообщали о более чем 100 пострадавших в городах Бат-ям и Реховот. На данный момент известно о гибели как минимум трёх человек. В результате ракетной атаки в ночь на 15 июня в жилых кварталах в Тель-Авиве также были зафиксированы многочисленные разрушения. Спасательные службы начали поиск жертв под завалами.

Артём Гапоненко
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