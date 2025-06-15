Число жертв ударов Ирана по израильским городам продолжает расти

Количество пострадавших в результате ночных ракетных атак Ирана по городам Бат-Ям и Реховот вблизи Тель-Авива превысило 130 человек. Об этом сообщает израильское издание Times of Israel.

Среди раненых есть несколько тяжёлых случаев. Эти удары стали частью масштабной атаки, которую Иран провёл в ночь на воскресенье в ответ на предыдущие действия Израиля.

Общее количество погибших на данный момент составляет семь человек, из них четыре женщины, которые погибли во время первого ракетного удара по Тамре.